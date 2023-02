Le braqueur picard Rédoine Faïd lui a raconté son «enfer gris»

Rédoine Faïd est privé de sa liberté de mouvement, pour l’instant jusqu’en 2046, pas de sa liberté de parole. La journaliste Plana Radenovic la lui porte. Le célèbre bandit picard originaire de Creil (Oise) est l’un des détenus les plus surveillés de France depuis ses deux spectaculaires évasions : depuis la prison de Sequedin (Nord) au moyen d’explosifs en 2013 et celle de Réau (Seine-et-Marne) par hélicoptère cinq ans plus tard. Il vit depuis lors des conditions d’incarcération extrêmement difficiles. Enfermé dans sa cellule de 9 m2 22 heures sur 24, le Picard est à l’isolement total, sans voisin de cellule. Lorsqu’il en sort, c’est escorté de « quatre surveillants antiémeute ».

À Vendin-le-Vieil (Pas-de-Calais), il était fouillé plusieurs fois par jour. À Fleury-Mérogis (Essonne), où il est incarcéré depuis février 2022, les proches qui lui rendent visite doivent toujours faire face à une vitre en plexiglas, les échanges ne se faisant qu’à travers un hygiaphone. Rédoine Faïd parle d’un acharnement.