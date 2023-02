Après le décès de Gabriel Thommes, le home «L’Amitié» se remet en question pour les futures admissions similaires

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

La disparition de Gabriel Thommes, 82 ans, du home L’Amitié à Virton le 18 janvier et la découverte de son corps immergé d’eau, un jour plus tard, a marqué les esprits, pas seulement à Virton. Un tragique événement dans lequel on peut tous se projeter. Avec la peur de vieillir que cela implique.