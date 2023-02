L’Atomium présente «Restart», une nouvelle expo de sons et lumières: «Les œuvres respectent l’ADN du bâtiment»

L’expo temporaire Restart, qui s’achèvera le 3 septembre, s’inscrit dans la continuité de l’expérience numérique et immersive de l’exposition #ID2021 - Symbol. Les installations lumineuses et sonores monumentales réparties sur deux étages ont été repensées par les artistes du collectif Visual System pour créer une nouvelle expérience hypnotique qui plongera le public dans un écosystème abstrait et insaisissable à travers des jeux de sons et de lumières.

«Les œuvres respectent l’ADN du bâtiment. Elles sont faites sur mesure et destinées uniquement à la forme unique de l’Atomium», explique Julie Almau Gonzalez, directrice générale de l’Atomium.