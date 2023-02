Un conflit entre deux voisins dégénère à Liège: des ciseaux et un couteau exhibés

Sur place, les policiers retrouvent une paire de ciseaux, mais aucun ne dit en être le propriétaire. La police remarque aussi des hématomes sur un des deux hommes, qui dit avoir été frappé dans le dos par une barre de fer. L’autre avoue mais prétend que son voisin s’est en réalité montré menaçant. Il dit aussi qu’il avait un couteau et des ciseaux.

Ce mercredi, à 11h43, la police de Liège est intervenue rue Coqraimont. Les faits se déroulent entre deux voisins : un est consommateur de drogue, l’autre d’alcool. Vers 9h, l’un d’eux appelle la police car l’autre met le son trop fort dans son salon. L’histoire aurait pu s’arrêter là, mais plus tard dans la matinée, la police revient sur les lieux car les deux hommes sont un peu plus agités.

Un témoin confirme cette version des faits. Les deux suspects ont été déférés au parquet de Liège pour menaces verbales avec ordre et conditions, ainsi que pour port d’arme pour un, et coups et blessures pour l’autre.