L’horreur après le match de football: un supporter tente d’arracher les yeux de son beau-père après la défaite de son équipe, «il lui a dit que ce n’était qu’un jeu…»

Anthony Griffin, 29 ans, a comparu mercredi devant le tribunal de première instance de Liverpool pour coups et blessures envers son beau-père. Après la défaite de Liverpool, une dispute entre Anthony et John Ashcroft, le beau-père de sa petite amie, a éclaté… parce que John a déclaré que « ce n’était qu’un jeu », rapporte le Mirror.

« Cela a irrité l’accusé, et il a commencé à faire des menaces et l’a jeté au sol », a déclaré l’avocat du plaignant. Griffin, en état d’ivresse, l’a alors frappé à la tête avant de s’en prendre à ses yeux. Il a également tenté d’étrangler M. Ashcroft, avant que des membres de la famille, également présents, n’interviennent et ne parviennent à dégager Griffin de la victime.