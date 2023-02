L’adolescente de 15 ans qui a poignardé une camarade au visage dans une école de Malines libérée sous condition

Les faits se sont déroulés jeudi à l’heure de midi dans la cour de l’école située Tervuursesteenweg. Les deux filles étaient en conflit depuis un certain temps. Jeudi, une d’entre elles a sorti un couteau et s’en est servi contre son adversaire, la blessant au visage et à l’oreille. La victime a été hospitalisée, ses jours ne sont pas en danger.

L’autrice des coups a été privée de liberté et mise à la disposition du parquet de Hal-Vilvorde, arrondissement où elle est domiciliée. Elle a été entendue vendredi par un juge de la jeunesse, lequel a décidé de la libérer sous conditions strictes. L’enquête sur les faits se poursuit.