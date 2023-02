Un home-jacking à Bruges se termine à la frontière de Rekkem: les malfaiteurs armés ont réussi à prendre la fuite

Un hélicoptère de la police déployé au-dessus de Lauwe et de Rekkem, des dizaines d'équipes de police de différentes zones et la police fédérale des autoroutes ont fermé toutes les bretelles et sorties de la E17dans la nuit de mercredi à jeudi. La nuit a été mouvementée pour les habitants de Rekkem et de Lauwe, qui ont pu suivre avec anxiété la chasse à l'homme derrière leurs portes fermées à double tours.

« A Bruges, un brutal home-jacking a eu lieu plus tôt dans la soirée », a précisé dans un communiqué, le chef de la police Didier Vandecasteele. « Deux hommes armés se sont enfuis avec le butin mais ont été rapidement repérés par nos collègues de la police routière. Le scénario s'est transformé en une course poursuite sur l'autoroute, où il est vite apparu que les auteurs se dirigeaient vers la France. Plusieurs unités de la police routière fédérale et des zones de police locale avaient barricadé les sorties de l'autoroute E17 et au poste frontière de Rekkem, la police française avait été prévenu et était également en attente. À la sortie de Rekkem, les malfaiteurs ont quitté l'autoroute, où ils ont été accueillis par la police, qui avait déployé une ligne d'épis à cet endroit. Ce dispositif a fait son effet mais ils ont abandonné le véhicule près de la Rue du Dronckaert » Il s'en est suivi une véritable chasse à l'homme impliquant des dizaines d'unités de police. « Nous avons en effet pu isoler la zone où se trouvaient les suspects aux alentours du Kraaiveld. Toutes les voies et routes ont été fermées et des recherches intensives ont été effectuées. Avec l'appui de l'hélicoptère de la police, les recherches ont également été menées depuis les airs. Malheureusement, le duo armé a réussi à s'enfuir et a disparu dans la nuit, avec son butin. Leur véhicule a été saisi par nos services ».