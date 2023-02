Notre coup de cœur culturel: «Le Carton» de Clément Michel, à voir jusqu’au 26 février au Théâtre Marignan

Une course contre la montre s'engage. Sommé par son propriétaire de déménager sur le champ, Antoine (Florian Fournier), un trentenaire, appelle en renfort ses amis : Vincent (Judicaël Vlieghe), coureur de jupons, Marine (Alicia Monard), étudiante et copine de Vincent, David (Jean-Charles Gosseries), comédien nonchalant, et Lorenzo (Wesley Mayence), un photographe de mode efféminé et pourvoyeur de la camionnette du déménagement.

Cette bande est rejointe par Katia (Aurélie Hendrickx), une jeune mannequin lituanienne totalement non francophone, et Emilie (Sarah Hennecart), la séduisante fille du propriétaire. Il y a donc du beau monde sur la scène du Théâtre Marignan pour jouer « Le Carton », une pièce de l'auteur français Clément Michel, déjà jouée 700 fois à Paris depuis sa création en 2001. Tous les personnages ont des caractères bien marqués. Quiproquos, méprises, mensonges, imbroglios, tromperies,... s'enchaînent et montent en puissance pour le plus grand bonheur des spectateurs.