Casimiro, tué et scalpé à Jemappes: Logan, âgé de 22 ans, est condamné à 20 ans pour meurtre et 3 ans pour vol

La cour d’assises du Hainaut a condamné, ce jeudi après-midi, Logan Hannecart à une peine de vingt années de réclusion criminelle pour le meurtre de Casimiro Da Rocha Barbosa, tué de sept coups de couteau, le 9 août 2020 à Jemappes.

Lire aussi Casimiro, tué et scalpé, à Jemappes: «Papa, j’ai fait une bêtise, j’ai tué un homme» raconte Logan à l’ouverture de son procès

La cour et le jury ont estimé que les vols n’ont pas été commis dans la même intention délictueuse mais dans un but de lucre, dans un contexte opportuniste. Un peine de trois ans a donc été prononcée pour le vol d’une voiture à l’aide de fausses clés et pour les vols simples de plusieurs objets appartenant à la victime.