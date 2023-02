Quatre ans d’emprisonnement pour avoir bouté le feu volontairement à Mont-Saint-Guibert

Le jeune homme était également poursuivi pour des coups volontaires sur sa compagne de l’époque. Après une scène de violence le 10 novembre 2021, le couple s’est séparé. Le prévenu est ensuite revenu début du mois de décembre chez la grand-mère de son ex-compagne, où habitait le couple à l’époque, et a bouté le feu à proximité de la citerne à mazout de l’habitation.

La nuit de l’incendie, l’homme a appelé 19 fois son ex-compagne, avec une pause au moment des faits et un message un peu plus tard où il lui avouait avoir fait une «putain de connerie». Des images enregistrées par la caméra d’un voisin montrent une personne qui arrivant sur place à bord de la voiture du prévenu, puis qui s’en va quelques minutes plus tard en emportant une escabelle. Dans l’intervalle, le feu avait été bouté à une poubelle toute proche de la cuve à mazout de la maison.