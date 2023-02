Triple incendie à Frameries: Francesco a vu la maison de son neveu brûler, «Giacomo, sa femme enceinte de 8 mois et leur fille ont été emmenés à l’hôpital»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

C’est un incendie particulièrement violent qui a frappé le numéro 43 de la rue de la Libération à La Bouverie ce mercredi soir. Aux alentours de 18h30, la maison s’embrase. Les flammes sont visibles à des centaines de mètres à la ronde. Malgré l’intervention des pompiers, la maison est entièrement détruite.

Ce jeudi matin, le sol est jonché de débris de tuiles et de poutres calcinées. Le toit n’existe plus, on ne distingue que la charpente carbonisée. Un spectacle effrayant qui laisse présager le pire pour les habitants…