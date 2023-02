Boucle du Hainaut: le Gouvernement wallon avalise le tracé provisoire avancé par Elia

Après avoir consulté ces deux dernières années 61 instances et commandé deux études à des experts internationaux (le Professeur Dai et l’ingénieure Bekolo), le Gouvernement wallon a analysé la demande de révision de plan de secteur introduite par Elia et a « validé l’adoption des orientations relatives à un projet de périmètre de réservation ».

Le Gouvernement précise, d’une part, que les alternatives ayant émergé au cours de la phase de consultation seront prises en considération. D’autre part, le projet étant susceptible d’incidences notables sur l’environnement et le cadre de vie, un rapport sur les incidences environnementales (RIE) sera réalisé.