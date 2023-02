Interpellés en France après un cambriolage commis à Chimay et en possession du butin, ils nient toute implication: «On a juste trouvé le sac»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

On navigue en plein surréalisme abracadabrant dans ce dossier. Le 22 septembre 2022, Sebastian, Santos et Christiam sont interpellés par les gendarmes français non loin de Chimay. Dans leur véhicule, un sac contenant un ordinateur portable, des tablettes, une montre connectée et quelques bijoux. Mais aussi un pied de biche, un tournevis et quelques « outils » du même type.