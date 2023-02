Dr Cath harcelée et calomniée par un SDF: la célèbre vétérinaire au tribunal de Mons ce jeudi

Ce jeudi, Jean était de nouveau cité devant le tribunal correctionnel de Mons, de même que son frère et sa mère, pour menaces écrites (le frère), harcèlement (les trois) et calomnie, cette fois à l’encontre de la vétérinaire Catherine Dufrane, alias Dr Cath sur RTL-TVI. Celle-ci est partie civile, représentée par Me Karim Itani.

Très fleuris, les messages reprochés ce jeudi à Jean et sa famille envers la vétérinaire sont graves. Jean et les siens tentaient aussi d’accumuler des témoignages contre la vétérinaire, histoire de nuire à sa réputation. La vétérinaire avait également reçu des menaces de mort. Citons par exemple : « Vous paierez pour la mort de Malek, nous ne vous oublierons pas. »

Assises = pas de sanction ?

Il faut bien dire que l’essentiel des débats a tourné autour du délit de presse – ou pas. Si c’est le cas, le tribunal correctionnel doit se dire incompétent : les trois prévenus seraient passibles de la cour d’assises. La date pour un procès serait illusoire… Et donc, insiste Me Itani, « cela reviendrait à institutionnaliser l’absence de sanction contre les prévenus ».

D’accord avec Me Itani, Céline Carrette estime au nom du parquet que les prévenus sont coupables de menace, harcèlement et calomnie : elle requiert 6 mois contre le frère de Jean, et 3 mois contre Jean et sa mère (sursis pour chacun).

De nombreux commentaires Facebook

Côté défense, Mes Christelle Umugwaneza, Pol Descamps et Maïté Buidin rétorquent qu’ils voient là un délit de presse. Entre autres arguments quant au fond du dossier: par RTL, la vétérinaire était devenue une personne publique, voire une vedette possédant un mur Facebook ; par ces accusations par le SDF, elle récolterait ce qu’elle a semé. Et exit le harcèlement…

Mais sur Facebook, les messages allaient dans tous les sens et de nombreuses personnes ont publié des commentaires bien plus calomnieux que les trois prévenus : elles ne sont toutefois pas poursuivies ! On plaide que le SDF, frustré par son deuil, voulait juste savoir pourquoi la vétérinaire avait été suspendue en 2016. Le motif est son intervention télé en tant que vétérinaire. Pas pour avoir fauté dans l’exercice de son métier !