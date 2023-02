Contrôle technique raté pour les phares: la Flandre envisage une attestation du garage

La question a été posée jeudi au parlement flamand par le député et ancien ministre Marino Keulen (Open Vld). Au nord du pays, près de la moitié des cartes rouges du Contrôle technique (45 %) sont décernées pour défaut à l’éclairage ou aux feux. Soit 200.000 refus par an, alors que la réparation ne nécessite qu’une petite intervention. Or, « pour repasser au contrôle technique, il faut prendre congé, faire la file, payer… Ce serait quand même plus agréable si le contre-contrôle pouvait se faire dans un garage agréé, qui fait la réparation et peut en attester ».

La ministre Peeters (Open Vld elle aussi) en convient : « c’est une proposition intéressante, certainement en ce qui concerne les feux, l’attestation d’un garage reconnu simplifierait les choses ». La ministre attend les résultats d’un audit en cours dans les centres de contrôle technique et regardera aussi ce qui se fait dans les pays voisins.