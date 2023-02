Une balade aux flambeaux à la Citadelle de Namur

À l’occasion du salon des vignerons namurois qui aura lieu les 11 et 12 février, une balade aux flambeaux est organisée à la Citadelle de Namur. Celle-ci sera théâtralisée autour de la rencontre entre Vauban et Coehoorn, deux ingénieurs militaires de la fin du 17e siècle.

Autour de la dégustation de vins et de fromages locaux, ces deux rivaux vous relateront la défense et la prise de Namur, lors des deux grands sièges de 1692 et 1695. La balade aux flambeaux aura lieu les vendredi 10 et samedi 11 février à 18h30 ou 21h. Elle partira du centre du visiteur Terra Nova.