Quentin Dujardin en concert avec Olivier Ker Ourio dans l’église d’Olloy-sur-Viroin

Ce dimanche 5 février à 11h, le compositeur et guitariste Quentin Dujardin et Olivier Ker Ourio et son harmonica donneront un concert dans l’église d’Olloy-sur-Viroin (rue Saint-Éloi).

Les deux artistes se sont rencontrés en studio en 2016. Le concert est programmé dans le cadre du cycle musical Les Zakoustic’s, alliance entre musique acoustique et patrimoine. Le projet est mis sur pied par les centres culturels de Couvin, Doische, Florennes, Philippeville, Viroinval et Walcourt.