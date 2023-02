Ils volent les huiles usagées de 150 restaurants, dont deux à Ham-sur-Heure: «Ils se faisaient près de 1000€ par jour »

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Achraf n’est malheureusement pas une nouvelle victime de ce genre de fait. « Déjà en décembre 2021, j’ai porté plainte pour le vol inopiné de mes huiles de friture usagées. Plus récemment, en juin 2022, on est encore revenu me pomper de l’huile. Et ici, mardi dernier, vers 9h30, un membre de l’équipe de maintenance du restaurant m’a appelé pour me prévenir que des hommes l’ont informé qu’ils venaient récupérer l’huile ‘comme d’habitude’ », explique Achraf.

Sauf que ce dernier n’a jamais été informé de cette visite. Il a donc directement su à qui il avait affaire.