La Nationale 912 fermée à Eghezée suite à un effondrement de la chaussée: «Un trou d’environ un mètre de diamètre et un mètre de profondeur s’est formé»

Mauvaise surprise ce jeudi matin pour un camion qui circulait sur la Nationale 912 à Longchamps (Eghezée). « J’ai été prévenu le matin qu’un camion qui intervenait sur la voirie avait eu sa roue arrière bloquée dans un trou », explique Stéphane Collignon, l’échevin de la Voirie mais aussi bourgmestre faisant fonction.

« Un trou d’environ un mètre de diamètre et un mètre de profondeur s’est formé sur la chaussée. On voit qu’il y a une conduite qui fait toute la longueur de la route. Il doit y avoir une fuite et cela a érodé la terre autour. Cela ne date pas de maintenant et c’est sans doute présent depuis un certain temps », détaille-t-il.