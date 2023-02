Ouverture prochaine pour l’espace VIF, le centre spécialisé en violences intrafamiliales de la province de Namur

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

À ce jour, il n’existe en Wallonie aucun centre spécialisé dans l’accompagnement et la prise en charge des victimes et des auteurs de violences conjugales et domestiques. Pourtant, la création d’un tel centre est annoncée depuis plusieurs années, à Namur. La Province de Namur a lancé le projet de ce « Family Justice Center » en 2018. L’espace VIF, c’est son nom, aura pour mission de lutter contre les violences intrafamiliales par une prise en charge multidisciplinaire et intégrée.

L’espace VIF apportera un soutien aux professionnels. - MAXPPP

Si son ouverture était espérée pour 2021, force est de constater qu’il n’en est rien. Le projet avance néanmoins.