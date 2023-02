Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

« C’est une situation géographique favorable, au carrefour d’un certain nombre de villes de Belgique. » Mamede Teixeira ne cesse de le rappeler, la zone commerciale de Givet, il faut la vendre. Parce que le pari d’investir là-bas n’est pas si évident vu d’ailleurs. Pourtant Givet rayonne bien au-delà des frontières. « Après, il faut prendre le risque nécessaire pour créer des cellules commerciales et les louer. » Un pari qui, jusque-là, a plutôt été payant pour l’investisseur qui a contribué à voir débarquer des grands noms tels que la Fnac, Décathlon, Sergent Major… But, plus récemment.