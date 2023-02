«Les magasins bon marché deviennent de plus en plus chers»: les clients d’Aldi et Lidl sous le choc en découvrant le prix de ce produit au Royaume-Uni, «je pense qu’ils nous arnaquent» (photo)

Les clients d’Aldi, Lidl et Morrisons au Royaume-Uni ont été choqués par le coût du beurre vendu dans les différentes enseignes, affirmant qu’ils remarquaient la différence de prix, et ont même affirmé que « les magasins bon marché deviennent de plus en plus chers ».

Le comparatif 2022-2023 de Lancashire Live a révélé que Lidl a connu la plus forte augmentation de prix de son équivalent de marque propre du beurre de la marque Lurpak (dont le prix a augmenté de 36,7 %). Certains clients ont déclaré avoir vu des paquets de Lurpak vendus jusqu’à 7,50 £ (8,43 euros). Si les marques propres étaient moins chères, des recherches ont montré que leur prix avait également considérablement augmenté au cours de cette dernière année (13,1 % pour Morissons, 15 % pour Aldi, 15,8 % pour Lidl).