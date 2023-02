Et si la place Reine Astrid perdait ses aires de stationnement pour se transformer en zone de convivialité à Dinant ?

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

À Dinant, entre Croisette et citadelle, les gens, touristes en tête, n’ont pas de lieu public extérieur où se (re)poser. La place Reine Astrid, au pied de la collégiale, pourrait remplir ce rôle « de zone de convivialité », mais le projet, qui avait été retenu voici une dizaine d’années et avait même bénéficié de plans d’aménagement, n’est plus d’actualité.