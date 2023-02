Ils redonnent vie aux voitures anciennes

Odin Lacoste a été employé et formé chez Jaguar, Porsche et Mercedes. « Chez Porsche, quand arrivait une voiture ancienne, on était deux à se battre pour l’avoir, rit Odin Lacoste. Pour les autres mécaniciens, ce n’était qu’un tas de rouille. » Il a connu Cédric Lefranc grâce à la Ford Mustang achetée par ce dernier à Saint-Tropez. « J’avais entendu parler d’Odin, indique Cédric Lefranc, et je voulais le rencontrer. On avait presque la même voiture, l’une de 1964, l’autre de 1965. » « Grâce à ce coup de sonnette, une amitié s’est créée, poursuit Odin. Cédric a proposé qu’on se lance dans un garage à nous. »

« Un ami m’avait demandé si je serais intéressé par une Mini Cooper de 1990 à réparer, retrace le mécanicien. Elle avait passé 11 ans dans la verdure et était pourrie, mais son propriétaire qui habite maintenant à Houston, dans le Texas, s’était marié dedans, à Lachelle, et y tenait beaucoup. Les réparations étaient estimées à près de 20 000 euros, soit plus que la valeur du véhicule. Il y a environ 150 heures de boulot et plus de rénovation que de restauration. La présentation s’est faite par l’intermédiaire de WhatsApp et le devis a été tout de suite accepté.

L’accord a été immédiat et l’acompte aussitôt envoyé. Le client le plus loin mais le plus rapide ! » Le propriétaire doit revenir en France, en mai, pour récupérer sa voiture.

2. La Simca Aronde de 1958

du glacier Trueba Odin Lacoste a connu Gérard Trueba, le glacier de l’aire cantilienne alors qu’il travaillait chez Jaguar : « Il me suivait au fur et à mesure de mes emplois. J’ai suivi toute la flotte des voitures anciennes : trois Traffic, une 4L de 70, et l’Aronde de 58. Il s’en sert deux ou trois fois par an seulement pour des grosses manifestations ou l’été à l’hippodrome de Chantilly, et elle était grippée. C’était l’une de ces premières voitures, à la fin des années 50 et c’est avec celle-là qu’il a connu sa future femme en lui vendant une glace. Et ils ne sont plus lâchés… »

3. L’estafette de 1976

« Cette estafette de 1976, c’est la future voiture de fonction et de représentation du garage », commente Odin Lacoste. Le véhicule, qui a été trouvé dans un jardin à Vineuil-Saint-Firmin, est l’ancienne camionnette de la droguerie Poulain à Verberie.

4. La Renault 6 de 1976

« C’est la voiture du grand-père de Cédric. Il la lui avait donnée dans un état très avancé et personne ne voulait la refaire. Ce n’était certes pas rentable, mais Cédric voulait la sauver en hommage à grand-père Fernand. »

Un challenge pour Odin : « C’était un boulot dingue, un défi. On a gardé au maximum les pièces d’origine en les nettoyant. ». Pour Cédric, « le premier tour de roue a été émouvant ». Et pour cause : « Ce n’est pas la plus chère de mes voitures, mais la plus chère à mon cœur. J’y ai retrouvé un ticket de jeu Millionaire, avec la pièce d’un franc qui servait au grattage. La casquette et la canne de mon grand-père sont toujours à l’arrière.