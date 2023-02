Braine-le-Comte: le personnel communal et du CPAS touchera des chèques-repas

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le personnel communal et du CPAS à Braine-le-Comte pourra bénéficier de chèques-repas électroniques. La décision a été approuvée à l’unanimité au conseil communal de lundi, après plusieurs semaines de négociations entre le Collège et les partenaires syndicaux, ceci dans le périmètre du plan de gestion.

Ce qui a été décidé, c’est d’accorder un chèque-repas électronique par jour de travail effectif avec une valeur faciale de 5 € en 2023, et de 6 € en 2024. De ce montant, 1,09 € sera à charge du bénéficiaire et le solde (3,91 €, puis 4,91 €) à charge du budget communal et du CPAS. La quote-part des travailleurs sera déduite automatiquement de leur salaire mensuel. Il s’agit donc bien des personnes engagées au sein de l’administration communale et du CPAS.