Travailleurs des plateformes: le Parlement européen s’attaque aux faux indépendants

À 376 voix pour, 212 contre et 15 abstentions, les eurodéputés rassemblés à Bruxelles ont validé le mandat de négociation issu des travaux de la commission de l’emploi et des affaires sociales.

Malgré la pression, le consensus dégagé au Parlement européen va plus loin que la proposition de la Commission, sur plusieurs points. « Un des éléments majeurs est que l’on inverse la charge de la preuve, en ce qui concerne le statut d’emploi, au bénéfice du travailleur », notait en janvier l’eurodéputée Groen Sara Matthieu. Cela veut dire que s’il y a litige entre la plateforme et le travailleur, ce sera bien à la première, le cas échéant, de prouver que le travailleur n’est pas son salarié mais un indépendant, et qu’elle n’est donc pas liée par les mêmes obligations que pour un contrat de travail « classique ».

L’Italienne Elisabetta Gualmini (S& ; D), rapporteure sur ce dossier, a tenu jeudi à tordre le cou à certaines affirmations que font circuler des entreprises visiblement effarouchées par le projet. « Dire qu’il y aura une requalification automatique générale (en salariés, NDLR) de tous les travailleurs de plateforme, c’est tout simplement faux et même impossible », a-t-elle tempêté dans l’hémicycle. « Nous ne sommes pas contre les travailleurs indépendants, si vous l’êtes réellement, nous ne sommes ni contre l’innovation ni contre la création d’emplois. Mais si vous êtes un ’faux’ indépendant et l’esclave d’un algorithme, il faut qu’on reconnaisse vos droits. On défend les travailleurs, les bons employeurs et une concurrence juste, et on promeut un usage humain des algorithmes ».