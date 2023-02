Attention si vous êtes chasseur: de gros changements sont à prévoir

Depuis 2007, la Région délivrait un permis de chasse à toute personne présentant un permis de chasse français obtenu à l’issue de la réussite de l’examen de chasse organisé en France. Cette équivalence était traduite dans les réglementations régionales et nationales des partenaires du Benelux.

Toutefois, depuis 2015, plusieurs partenaires du Benelux estimaient que les épreuves de l’examen français ne pouvaient plus être considérées comme équivalentes au sein du Benelux, en raison notamment de la rapidité avec laquelle l’examen peut être passé, du manque de suivi et d’encadrement des candidats, ou encore de l’absence de contrôle de l’adresse au tir.

Cette décision n’a pas non plus d’effet rétroactif sur les permis de chasse français. Toute personne ayant obtenu un permis français et l’ayant fait valider en Wallonie avant l’entrée en vigueur de cette mesure peut donc conserver son permis wallon.

Enfin, les chasseurs français pourront toujours venir chasser en Région wallonne, moyennant l’obtention d’une licence de chasse temporaire de quelques jours, comme c’est déjà le cas actuellement.