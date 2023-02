Grosse frayeur lors de la 2ème étape de l’Étoile de Bessèges: un coureur suspendu dans le vide après une chute massive (vidéo)

La 2e étape de l’Étoile de Bessèges (2.1) courue jeudi sur 169,6 km entre Bagard et Aubais a été neutralisée après une chute survenue dans le peloton à 23 km de l’arrivée. Aucun vainqueur n’est déclaré.

Après une première chute qui a morcelé le peloton à 36 km de l’arrivée, une nouvelle chute est survenue sur une route étroite à 23 km de l’arrivée alors que le regroupement général allait s’effectuer. Les commissaires de course ont décidé de neutraliser la course quelques centaines de mètres plus loin.

Après une interruption d’un peu plus de 10 minutes, les commissaires ont décidé de neutraliser la course jusqu’à l’arrivée pour des raisons de sécurité. Aucun véhicule médical n’étant disponible pour le final suite à la chute.

Vainqueur de la première étape mercredi, Arnaud De Lie (Lotto Dstny) conserve donc la tête du classement général avec 4 secondes d’avance sur le Danois Mads Pedersen et 6 secondes sur le Français Benoit Cosnefroy (AG2R Citroën).

Vendredi, la 3e étape se disputera sur 169,7 km autour de Bessèges avec notamment trois passages du Col des Brousses (1re cat., 2,4 km à 5,1 %) dont le dernier à 12 km de l’arrivée. La 53e édtiion de l’Étoile de Bessèges se termine dimanche par un contre-la-montre de 10,6 km autour d’Alès. Le Français Benjamin Thomas (Cofidis) est le tenant du titre.