Le CPAS de Frameries organise une distribution de 800 couvertures

Ces 2 et 3 février, il organise une distribution de 800 couvertures. Celles-ci permettront aux personnes de se réchauffer en limitant le risque de voir exploser leurs factures d’énergie. Cette opération a pour but d’apporter un petit plus. Ce projet est mené en collaboration avec le Plan d’Action et de Prévention en matière d’Energie (PAPE) promu par la Région wallonne.