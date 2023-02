Verity, 35 ans, est tombée enceinte d’une manière peu commune: «Je suis célibataire depuis 11 ans et j’ai décidé d’acheter un kit»

Célibataire depuis 11 ans, Verity souhaitait avoir un enfant plus que tout. Elle a donc décidé de faire un bébé toute seule en commandant un kit de sperme DIY à 28 euros en ligne. Aujourd’hui, elle est une mère célibataire heureuse d’une fille de 10 ans, Holly, qui sait comment elle est née.

« J’ai fait un rêve bizarre dans lequel j’étais enceinte d’un bébé, ce devait être mon horloge biologique qui me disait de me dépêcher », explique-t-elle au Mirror. « Mais je ne pouvais pas simplement aller avoir un bébé avec un gars au hasard. J’ai donc contacté un donneur de sperme en ligne et je me suis inséminée. »