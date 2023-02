Kevin De Bruyne chute à l’entraînement et piège son entraîneur pour obtenir un penalty (vidéo)

A Manchester City, Kevin De Bruyne s’éclate et enchaîne les passes décisives. Le Diable rouge est comme un poisson dans l’eau et ce même à l’entraînement. Dans une vidéo publiée sur le compte Instagram de Manchester City, on peut voir De Bruyne s’amuser avec ses coéquipiers.

A l’entraînement, le Diable rouge glisse tout seul avant de demander un penalty. « Faute » lance-t-il à son coach qui lui accorde directement un penalty. Ses autres coéquipiers ont même rigolé de la situation, et Jack Grealish d’ajouter : « Dancing on Ice ».