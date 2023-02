La Région wallonne et la Communauté germanophone renforcent leur collaboration

En matière de mobilité, les gouvernements ont convenu d’une mise en œuvre conjointe du déploiement de bornes de recharge pour véhicules électriques sur le territoire wallon de langue allemande. D’ici 2024, la Wallonie prévoit d’installer et d’exploiter 2.000 bornes dans le domaine public. Dans ce cadre, en coordination avec la Région wallonne, le gouvernement de la Communauté germanophone a lancé une étude préalable spécifique qui a permis d’identifier 44 sites de déploiement. Pour les communes francophones, une étude similaire a déterminé 2.324 zones favorables au déploiement de bornes.

Concrètement, les deux exécutifs ont marqué leur accord pour le transfert des compétences relatives à la réglementation des dépenses électorales et à la fusion des communes de la Région wallonne à la Communauté germanophone.

Les exécutifs ont également validé un accord de coopération concernant le traitement des dossiers liés au développement des Parcs d’Activités Economiques (PAE) et ont réaffirmé l’accord de coopération du 26 novembre 1998 dans le domaine du tourisme afin de renforcer le soutien mutuel de Wallonie Belgique Tourisme (WBT) et de l’ASBL Agence du Tourisme des Cantons de l’Est (ATCE). WBT intègrera ainsi les produits touristiques des Cantons de l’Est dans sa promotion en maximisant au mieux la visibilité de la destination Ostbelgien. Une coopération sera également établie en ce qui concerne les statistiques touristiques.

Enfin, au rayon santé, les deux gouvernements ont prévu de développer davantage l’échange entre la Région Wallonne et la Communauté germanophone à propos de l’évolution du réseau hospitalier MOVE. Sur le terrain, les administrations respectives s’informeront mutuellement des demandes de modification de l’offre de soins afin de garantir, en concertation avec le réseau même, le meilleur service de santé et de soins pour la population.

« Nous partageons une volonté commune de renforcer notre coopération afin d’offrir un cadre de vie agréable et prospère à tous nos concitoyens. Les défis auxquels nous faisons face nécessitent des réponses concertées, cohérentes et complémentaires, et ce au bénéfice des habitants de la Wallonie », a commenté le ministre-président wallon, Elio Di Rupo.