Le citron et le persil, remèdes efficaces contre les infections urinaires ? Attention à cette affirmation trompeuse

Sur Facebook, la page Emergence + partage une recette présentée comme un "remède naturel de l’infection urinaire" dont voici les ingrédients : "un bouquet de persil, 1 Citron et 1 litre d’eau". "Bouillir l’eau, puis retirez-la du feu et ajoutez-y le persil finement haché. Laissez-le infuser pendant 20 minutes, puis filtrez l’eau et ajoutez-y le jus d’un citron", précise cette publication partagée plus de 5.000 fois.

Comme le souligne la publication, les femmes sont les premières concernées par les infections urinaires, selon une étude récente menée par des chercheurs de l’Institut Pasteur. Selon la localisation de l’infection et la nature de l’agent infectant, un traitement anti-infectieux spécifique est prescrit, dont la posologie et la durée doivent être respectées.

Pour le service d’urologie du CHU de Bordeaux, en France, l’infusion à base de citron et le persil ne repose sur "aucun fondement scientifique". Dans un courrier adressé à l’AFP, les spécialistes de cette unité de soin ont indiqué que "l’infection urinaire doit mener à une consultation par le médecin généraliste qui seul pourra déterminer le degré de sévérité, les examens complémentaires éventuellement nécessaires, le recours à un avis spécialisé ou non".

"Les antibiotiques restent le seul traitement réellement efficace contre l'infection urinaire" assure de son côté le Dr Jacques Choucair, coordinateur du service des maladies infectieuses du Centre hospitalier universitaire Hôtel-Dieu de France à Beyrouth (Liban).

Le médecin ajoute que "cette publication Facebook est très dangereuse car elle omet de parler de bien d'autres mesure prophylactiques (de prévention, ndlr) utilisés par les médecins et des investigations pour chercher à discerner les causes éventuelles des infections urinaires et les facteurs de risque".

Se « soigner » tout seul avec ce remède maison, selon le Dr Choucair, "peut avoir des conséquences médicales graves, voire mortelles – par exemple dans les cas où l'infection est grave ou sévère, chez une femme enceinte ou chez des immunodéprimés".

Les ingrédients naturels de la potion partagée sur Facebook possèdent bien des propriétés médicinales reconnues par plusieurs études scientifiques (1, 2, 3, 4, 5). Ainsi le persil possède une forte action diurétique et dépurative. Des bienfaits qu'il doit aux flavonoïdes et sels de potassium qu'il renferme. Sa consommation permet d'augmenter le volume urinaire et stimule le fonctionnement des reins permettant tout à la fois de lutter contre la rétention d'eau, de prévenir les infections urinaires et de prévenir les crises de goutte.

Le citron est un anti-inflammatoire et antiseptique (1, 2), il a un effet alcalin, qui le rend efficace contre les calculs rénaux, ou en cas de rhumatismes favorisés par l'acidité, tandis que la vitamine C contenue dans le citron permettrait de diminuer l'accumulation des graisses, et de prévenir l’obésité comme le montrent ces études (1, 2, 3).

Marion Ezzedine, diététicienne-nutritionniste au Cabinet Nutrition Santé basé à Abidjan (Côte d’Ivoire), explique que "le mélange citron et persil donne une boisson riche en vitamine C, potassium, magnésium et fer. La vitamine C renforce l'immunité, améliore l'absorption du fer et a un effet antifatigue. Le potassium est nécessaire au fonctionnement normal des muscles, des nerfs et des cellules. Il participe également l'équilibre acido-basique de l'organisme".

Elle précise également que "le magnésium permet de lutter contre le stress et les crampes (décontractant musculaire). Il intervient aussi dans la minéralisation osseuse et assure le transport de l'oxygène dans le sang ". Pour autant, une infusion à base de citron et de persil ne peut remplacer un antibactérien ou un antiviral dans le traitement des maladies urinaires, estime la diététicienne-nutritionniste.

Les spécialistes contactés par l’AFP s’accordent à dire que comme toutes les plantes naturelles, le citron et le persil comportent des éléments ou des composants capables de prévenir plusieurs maladies mais ne doivent pas être envisagés comme traitement curatif des infections urinaires.

A l’avenir, c'est surtout le citron qui pourrait ouvrir des possibilités intéressantes, même si on est encore loin d’une application curative du citron sur les infections urinaires chez l’homme. Une étude publiée en 2018 par le European Journal of Microbiology and Immunology avec des pommes, des papayes, des citrons et des fraises a permis de tester l’efficacité de ces fruits du quotidien sur les infections urinaires. "Les extraits méthanoliques et éthanoliques de citron ont montré des résultats positifs pour toutes les souches bactériennes testées sur les bactéries responsables des infections urinaires", indique l’étude.

Les analyses pour chaque fruit ont été réalisées in vitro après extraction des composants cibles et non directement sur des sujets humains. "Le citron et la fraise ont montré un pouvoir antimicrobien contre les bactéries testées ; par conséquent, la recherche d'alternatives utilisant des fruits est un choix fiable. Tout ce que nous avons à faire est de choisir la bonne technique pour identifier le bon composant à utiliser pour traiter l'infection ou la maladie appropriée" conclut l’étude.