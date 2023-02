Encore un accident au rond-point du Bultia, à Nalinnes: pas de blessé, heureusement

Ce mercredi, peu après 20 heures, un accident de circulation s’est produit, à hauteur du rond-point du Bultia, à Nalinnes. Une Toyota C-HR, qui circulait ici, a percuté, sans que l’on sache comment, un potelet en béton. Le conducteur était seul en cause et n’a heureusement pas été blessé. Une équipe de la zone de police Germinalt est intervenue pour procéder aux constatations. Un dépanneur a été appelé, par ailleurs, pour enlever le véhicule accidenté.

On se rappelle qu’en avril de l’année passée, une autre sortie de route, au même endroit, avait eu de plus graves conséquences : une voiture y avait percuté et transpercé la vitrine d’un des magasins installés ici, T’Artistes.