La commune et le CPAS de Neupré victimes d’une tentative de cyberattaque

La commune ainsi que le CPAS de Neupré ont été victimes d’une tentative de cyberattaque. Deux employés de la commune ont été victimes de « spears-phishing », une technique frauduleuse qui consiste à inciter un utilisateur à divulguer des informations à caractère personnel en se faisant passer pour un tiers de confiance.

Un hacker est parvenu à récupérer les identifiants de deux comptes d’employés mais fort heureusement, la sécurité informatique de la commune a relevé l’incident et a rapidement pu couper l’accès au pirate. L’analyse de l’étendue de la violation des données a révélé que le pirate n’avait réussi à accéder qu’à un certain nombre de données à caractère personnel (carnet d’adresses et contenus d’emails des deux comptes cibles de l’attaque). Cela lui a notamment permis de poursuivre sa campagne de phishing auprès d’autres destinataires.