Le 4 février la Fondation contre le Cancer et certains de nos cinémas s’associent pour l’action solidaire «1 ticket pour la vie»

Les 3 partenaires invitent donc chacun à contribuer, le samedi 4 février à l’occasion de la Journée mondiale contre le cancer, simplement en se rendant à la séance de leur choix dans un des 65 cinémas partenaires. Pour chaque ticket vendu pour une séance ce jour-là, 1 € sera reversé à la Fondation contre le Cancer, qui finance la recherche, aide chacun en Belgique à prendre soin de leur santé via d’importants messages de prévention, et soutient les patients ainsi que leurs proches.

Les statistiques établies par la Fondation Registre du Cancer démontrent qu’en Belgique, la lutte contre le cancer sauve en moyenne une personne toutes les 90 minutes. En partenariat avec l’Association Belge des Distributeurs de Films, Film Matters, et la Fédération des Cinémas de Belgique (FCB), la Fondation contre le Cancer propose donc l’action « 1 TICKET pour la vie » afin de récolter des fonds pour continuer à faire reculer la maladie et ses conséquences.

Comment participer ?

Retrouvez toutes les informations et les cinémas participants sur le site internet www.1ticketpourlavie.be. Rendez-vous le 4 février dans le cinéma le plus proche de chez vous et achetez un ticket pour le film de votre choix, 1€ ira directement à la recherche scientifique contre le cancer et des projets qui contribuent au bien-être des patients.