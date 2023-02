Plus de 1.000 vies sauvées chaque année grâce à une meilleure qualité hospitalière

L’information est annoncée jeudi par le Journal du médecin. L’étude, qui s’est concentrée sur plus de 18 millions de séjours de patients de tous les hôpitaux belges entre 2008 et 2018, a analysé les « données minimales sur les soins », parmi lesquelles on retrouve le nombre d’admissions ainsi que la mortalité. Chaque hôpital a fait l’objet d’une analyse.

Après avoir comparé la mortalité attendue dans les hôpitaux et la mortalité réelle, les chercheurs ont conclu que 1.045 décès pourraient être évités chaque année, à condition qu’un quart des hôpitaux les moins bien notés s’améliorent pour atteindre la moyenne qualitative hospitalière. Dans les services d’urologie, le potentiel est de 412 décès, tandis que dans les services de cardiologie, celle-ci se situe à 633 décès. D’autres services seront analysés dans les semaines à venir.