Acquitté une première fois, ce Verviétois est à nouveau jugé pour trafic de drogue

En novembre dernier, un jugement incroyable acquittait un Verviétois chez qui, dénoncé par sa compagne, on avait trouvé pas moins de 5 kg de cannabis et 4.800 euros alors qu’il émargeait au CPAS. L’homme prétendait que le sac découvert derrière une palissade n’était pas à lui, et l’argent non plus, qu’il était à son frère qui lui avait confié. Le tribunal avait estimé que le sac pouvait bien provenir d’un voisinage douteux, et que l’argent saisi n’était pas à lui seul une preuve d’un trafic de drogue. Il a même ordonné que cette somme lui soit rendue. Pour le moins étonnant !

Mais le plus effarant dans cette histoire, c’est que ce même tribunal ne pouvait ignorer qu’il allait devoir juger à nouveau le même homme… pour trafic de drogue ! Un dossier antérieur à celui qui lui a valu cet acquittement. En effet, lors d’une perquisition menée en octobre 2020 suite à une suspicion de trafic d’armes, on découvre dans son appartement rue aux Laines à Verviers, dissimulés dans plusieurs cachettes, un total d’un kilo de cannabis et 8.000 euros, ainsi que deux balances de précision. Lors de cette perquisition, il se barre, la police finissant par le retrouver sur un toit !