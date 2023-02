Six rampes d’accès pour personnes à mobilité réduite installées sur les immeubles de la SRL de Herstal

Celles-ci remplacent les anciennes rampes en béton, trop raides et abimées par le temps. Elles ne pouvaient plus être empruntées par les personnes ayant des difficultés pour se déplacer et ne répondaient plus aux normes en la matière.

Ce remplacement a été réalisé dans le cadre du plan d’embellissement et de sécurisation des espaces communs des logements publics, grâce à un subside obtenu auprès de la Région wallonne. La SRL a investi plus de 400.000 € dans ce projet.