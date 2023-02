Pour sa première vraie rencontre avec les médias belges, Jesper Fredberg (41 ans) n’avait pas choisi le moment le plus confortable. Au lendemain d’une dernière journée de mercato cauchemardesque pour Anderlecht et son nouveau patron sportif, celui-ci n’a pas fui ses responsabilités en dépit d’une nuit de sommeil n’ayant même pas duré trois heures. L’ancien homme fort de Viborg n’a pas réussi le mercato escompté. Ni à marquer les points qu’il espérait auprès des supporters et du grand public. Arrivé en Belgique il y a à peine un mois, le Danois a d’emblée été confronté à une situation extrêmement difficile à gérer alors qu’il découvrait la réalité belge : ses agents influents et omniprésents, l’absence de moyens du RSCA et le manque de temps. La poisse et le manque de considération de plus en plus flagrant des interlocuteurs, également, qui s’acharnent généralement sur les clubs fragilisés par la crise comme c’est le cas du Sporting depuis cinq ans. Puissant durant des décennies, le club le plus titré de Belgique est désormais passé de l’autre côté de la barrière. Fredberg l’apprend à ses dépens et doit tenter de s’en sortir tant bien que mal. Aujourd’hui, signe des temps, il parle d’un mercato « réussi » parce que des millions sont rentrés et que la masse salariale a diminué. Mais il sait pertinemment qu’il devra faire beaucoup mieux l’été prochain. C’est à ce moment-là, seulement, qu’il pourra vraiment être jugé.