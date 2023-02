Johann Schmetz ouvre un magasin de prêt-à-porter en partie consacré aux hommes: «Il n’y a pas beaucoup de boutiques pour hommes dans la région»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Yossi Style, une nouvelle boutique de prêt-à-porter va ouvrir ses portes ce samedi, route de Herbesthal à Eupen. À sa tête, on retrouve Johann Schmetz et son associé Silvain Dumoulin. Après la fermeture du magasin Fringu’ez Moi by Charlotte dont Johann était l’un des deux patrons, le Thimistérien a tenu à rebondir et à faire revivre la surface commerciale.