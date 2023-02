«Je sais qu’elle est totalement capable de faire du mal à un enfant»: une connaissance de Maude D., accusée de meurtre sur son fils de 7 mois à Gosselies, attend le procès

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Nous en parlions dans notre édition de ce jeudi 2 février, Maude D. est renvoyée devant la cour d’assises, qui la jugera pour le meurtre de son propre fils Yann, alors qu’il n’avait que 7 mois, en septembre 2019 à Gosselies. Un procès qui sera particulièrement suivi par la famille, les proches et ceux qui ont connu Maude.

de videos

L’une d’elles sera présente et espère justement que le procès permettra de savoir ce qu’il s’est réellement passé. « Qu’on sache le fin mot de l’histoire et, ce que je souhaite surtout, c’est que justice soit rendue pour le petit », témoigne-t-elle. Elle connaît Maude depuis de nombreuses années et, selon elle, « elle est totalement capable de faire du mal à un enfant ». « Maude a une personnalité très instable. Déjà par rapport à son premier enfant, elle avait des excès de colère, elle claquait le biberon au visage du petit… »

7 mois à peine. - D.R.

Une personnalité atypique

C’est le 15 septembre, cette année-là, que Maude D. retrouve son fils, Yann, sans vie dans son petit lit dans leur appartement de Gosselies.