Decathlon lance les vêtements de ski à louer dans son magasin à Verviers

Les sports d’hiver ne sont évidemment pas à la portée de toutes les bourses. Si le logement et les forfaits tiennent une place majeure dans le budget, le matériel est également loin d’être insignifiant. Pour les skis et les bottines, la location est toutefois une solution très répandue et nettement moins onéreuse. Mais c’est évidemment loin de suffire quand il s’agit d’affronter la neige, le vent et le froid sur les pistes.

Un constat qu’a posé Decathlon, qui propose depuis cette semaine tout l’équipement de ski à la location, dans son magasin à Verviers, mais également liégeois, à Belle-Île et Alleur. « Le prêt du matériel de ski était déjà disponible depuis plusieurs années, indique Quentin Goffart, le responsable de la location chez Decathlon. On agrandit maintenant l’offre avec la possibilité de louer vêtements et accessoires. »