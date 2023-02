Une proche de Catherine Moureaux à la plus haute fonction de l’administration communale de Molenbeek: la décision est annulée suite à des irrégularités lors du vote!

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Souvenez-vous. Début janvier, le conseiller communal Ahmed El Khannouss (Molenbeek Autrement) déposait plainte à la tutelle régionale concernant des irrégularités lors du vote à huis clos du 26 décembre 2022 pour désigner la nouvelle secrétaire communale de Molenbeek. On le rappelle, il s’agit de la plus haute fonction dans une administration communale. Aujourd’hui, la tutelle régionale vient de donner raison à Ahmed El Khannouss et a annulé la décision prise par le conseil communal de Molenbeek pour désigner Sylvie Lahy comme secrétaire communale.