D’autres disciplines bientôt concernées

En matière de location, Decathlon ne compte pas s’arrêter au matériel de ski. « On va étendre le service, confirme Quentin Goffart, le responsable des locations chez Decathlon. Pas sur toute la gamme, mais sur certains segments. »

Et de rappeler qu’une initiative similaire avait déjà été menée l’année dernière, avec la mise en location de matériel de camping et de trekking. « Les deux segments qui seront concernés cette année sont la mobilité et les sports outdoor, détaille M. Goffart. Avec la montagne, et les sports d’eau. »