«Mon médecin m’a dit de me reposer en paix, mais pas comme ça!»: le décès du patron de la friterie Chez Yani à La Louvière annoncé par erreur sur Facebook

Yani et ses pains steaks : un mythe louviérois ! Depuis 32 ans, le quinquagénaire rassasie ses nombreux clients dans sa friterie située place Mansart. Il est ainsi devenu un personnage emblématique de la Cité des Loups.

A tel point que lorsque certains ont trouvé porte close en voulant se rendre dans son commerce, les rumeurs les plus folles ont commencé à se répandre. Une photo de sa porte sur laquelle il était mentionné « Fermé jusqu’à nouvel ordre », circulait d’ailleurs sur les réseaux sociaux. Les commentaires les plus imaginatifs l’accompagnaient. Jusqu’à ce que certains en viennent carrément à évoquer la mort du commerçant. Les condoléances et les « Repose en paix » se sont alors multipliés, obligeant la famille à réagir, face à ce raz-de-marée..