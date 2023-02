La «N’Duck party» s’installe au Château de Bourgogne au profit de la recherche contre la mucoviscidose

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Dans le Grand-Mouscron et alentours, on connaît Patricia pour ses talents de photographe (« Patricia H » à Estaimpuis), sa petite entreprise de bijoux artisanaux créée avec ses deux filles (« La Boutique de Pat »), et ses créations en tant qu’artiste ; mais elle est aussi la maman d’un jeune homme atteint de la mucoviscidose. Ce qui l’a poussée à ajouter une corde à son arc : organisatrice d’événement !