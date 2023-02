Un conducteur tué par la barrière du passage à niveau de Ligne: David est passé là 10 minutes après l’accident, «quand vous voyez ça, cela glace le sang!»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Ce jeudi matin, l’émotion était bien présente dans la cité des Géants. En effet, vers 5h du matin, un accident mortel est survenu à proximité d’un passage à niveau situé sur la chaussée de Tournai dans le village de Ligne. Pour une raison que personne ne connaît actuellement, une voiture qui circulait dans le sens Leuze-Ath a percuté les barrières du passage à niveau. Sous la violence du choc, la barrière est entrée dans l’habitacle et a touché mortellement le chauffeur de la voiture. Le véhicule a poursuivi sa course sur 300 mètres avant de s’arrêter. À l’arrivée des urgentistes, le conducteur était déjà décédé. L’homme d’une trentaine d’années et domicilié dans à Bouvignies, était seul à bord et rentrait chez lui.