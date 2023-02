Procès pour le meurtre de Steven, tué à Ixelles: «J’ai paniqué, j’ai sorti l’arme, j’ai tiré dans tous les sens»

Concernant les faits, Rayan Messaoudi a expliqué que, lors d’une discussion avec Yassine Amrouch, ce dernier s’est montré «arrogant» vis-à-vis de lui. «On criait lui et moi. Il a essayé de m’étrangler et c’est à ce moment-là que je me suis reculé et que j’ai sorti mon arme à feu, que j’avais mise en dessous de ma veste dans une sacoche», a-t-il raconté. «Ça allait dégénérer. Je ne savais pas me dégager, je ne voyais pas d’autre issue. J’ai tiré par terre à côté de ses pieds, il était à deux mètres de moi. J’ai tiré une fois, il a trébuché et est tombé, puis j’ai re-tiré parce que ses copains arrivaient autour de moi. Je n’ai tiré que vers le sol, deux ou trois fois», a-t-il raconté. C’est à ce moment-là que Steven Kumba l’a plaqué au sol et que Jason Yamaris est intervenu en tirant à son tour.