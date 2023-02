Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Eva Kaili fait partie des toutes premières détenues de la nouvelle prison de Haren, en banlieue bruxelloise. Elle y est arrivée le 9 décembre, un mois seulement après l’inauguration et après la fermeture de Berkendael. Près de 80 femmes y vivent.

Haren n’est pas une prison comme les autres. On dit d’ailleurs « village pénitentiaire». On ne dit pas aile A, B, C ou D, on appelle les bâtiments avec des noms qui font rêver : celui des femmes s’appelle « Forest House », celui des hommes condamnés «Mountain House», celui des hommes en préventive « Ocean House ». Et tout ce petit monde, hommes et femmes, peut se croiser sur la «Place centrale ».

Selon le Financial Times, Eva Kaili travaille au sein de la prison, en cuisine et au nettoyage.